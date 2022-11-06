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Сегодня, 16:12

В «Ахмате» посоветовали Орлову перепроверять инсайды перед их публикацией

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Дмитрий Чиятсков.
Фото ФК «Зенит»

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на инсайд комментатора и журналиста Геннадия Орлова об интересе грозненского клуба к защитнику «Зенита» Дмитрию Чистякову.

«Что касается слов господина Орлова, к которому мы тоже относимся с уважением, ну нужно же проверять свои инсайды, прежде чем их публиковать. По мне это немножечко за гранью. Сами были крайне удивлены реакции руководства клуба, при всем при том, что у нас прекрасные отношения с «Зенитом». Эмоции понятны, но надо их все-таки контролировать, хотя бы по отношению к нашему клубу. Футбол не без ошибок. Мы же не будем отвечать, что по этой логике тогда «Сочи» или «Оренбург» всей командой матч сдали. Мы же взрослые люди, с эмоциями надо справляться», — сказал Газзаев «СЭ».

Ранее Геннадий Орлов в интервью «СЭ» сообщил о возможном переходе Дмитрия Чистякова в «Ахмат» в зимнее трансферное окно.

6 ноября генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб вывел Чистякова из основного состава команды.

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ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

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Интер

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

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Сочи 1
Спартак 1
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П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
Дмитрий Чистяков
ФК Ахмат
ФК Зенит
Геннадий Орлов
1
2
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
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5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 1 : 2
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 3 : 3
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 0 : 1
6.11 14:00
Урал – Локомотив
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