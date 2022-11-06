В «Ахмате» посоветовали Орлову перепроверять инсайды перед их публикацией

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на инсайд комментатора и журналиста Геннадия Орлова об интересе грозненского клуба к защитнику «Зенита» Дмитрию Чистякову.

«Что касается слов господина Орлова, к которому мы тоже относимся с уважением, ну нужно же проверять свои инсайды, прежде чем их публиковать. По мне это немножечко за гранью. Сами были крайне удивлены реакции руководства клуба, при всем при том, что у нас прекрасные отношения с «Зенитом». Эмоции понятны, но надо их все-таки контролировать, хотя бы по отношению к нашему клубу. Футбол не без ошибок. Мы же не будем отвечать, что по этой логике тогда «Сочи» или «Оренбург» всей командой матч сдали. Мы же взрослые люди, с эмоциями надо справляться», — сказал Газзаев «СЭ».

Ранее Геннадий Орлов в интервью «СЭ» сообщил о возможном переходе Дмитрия Чистякова в «Ахмат» в зимнее трансферное окно.

6 ноября генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб вывел Чистякова из основного состава команды.