В «Ахмате» посоветовали Орлову перепроверять инсайды перед их публикацией
Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на инсайд комментатора и журналиста Геннадия Орлова об интересе грозненского клуба к защитнику «Зенита» Дмитрию Чистякову.
«Что касается слов господина Орлова, к которому мы тоже относимся с уважением, ну нужно же проверять свои инсайды, прежде чем их публиковать. По мне это немножечко за гранью. Сами были крайне удивлены реакции руководства клуба, при всем при том, что у нас прекрасные отношения с «Зенитом». Эмоции понятны, но надо их все-таки контролировать, хотя бы по отношению к нашему клубу. Футбол не без ошибок. Мы же не будем отвечать, что по этой логике тогда «Сочи» или «Оренбург» всей командой матч сдали. Мы же взрослые люди, с эмоциями надо справляться», — сказал Газзаев «СЭ».
Ранее Геннадий Орлов в интервью «СЭ» сообщил о возможном переходе Дмитрия Чистякова в «Ахмат» в зимнее трансферное окно.
6 ноября генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб вывел Чистякова из основного состава команды.
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|Зенит
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2
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|33
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3
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|29
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4
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|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
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5
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|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
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6
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|15
|7
|5
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|26
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7
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|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
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8
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|16
|7
|1
|8
|28-36
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9
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|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
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10
|Урал
|16
|5
|3
|8
|19-28
|18
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11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
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12
|Н. Новгород
|16
|4
|4
|8
|19-27
|16
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13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
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14
|Локомотив
|16
|3
|4
|9
|19-32
|13
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15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
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16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
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Химки – Оренбург
|2 : 0
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 1
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|1 : 2
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|3 : 3
|5.11
|19:00
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ЦСКА – Н. Новгород
|0 : 1
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|2 : 2
|6.11
|16:30
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Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
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Ростов – Динамо
|- : -
|Г
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Квинси Промес
Спартак
|13
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Владимир Сычевой
Оренбург
|11
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Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
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Александр Соболев
Спартак
|7
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Квинси Промес
Спартак
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Арсен Захарян
Динамо
|5
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|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|15
|1
|3
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Олег Дмитриев
Факел
|15
|1
|3
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Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2