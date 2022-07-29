РФС сообщил о создании фонда материальной поддержки судей РПЛ

РФС сообщил о создании фонда материальной поддержки судей РПЛ и Суперлиги среди женских команд, сообщает пресс-служба союза.

Как объяснили в организации, решение направлено на повышение престижа профессии и улучшение материального положения судей в период временной нетрудоспособности.

Арбитрам будут выплачивать компенсацию до 100 тысяч рублей ежемесячно за пропущенные матчи при условии, что судья не получал назначений из-за заболевания или травмы в течение месяца и более. Также предусмотрена компенсация расходов на медицину и услуги психолога.

Ранее «СЭ» сообщал, что арбитрам РПЛ увеличат размер месячной зарплаты. Ранее судьи, допущенные к работе в чемпионате России, получали каждый месяц по 30 тысяч рублей (до уплаты налогов). С июля или августа эта сумма возрастет до 50 тысяч рублей.