«Урал» — «Краснодар»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между «Уралом» и «Краснодаром» в 16-м туре РПЛ.

Встреча пройдет в Екатеринбурге. Начало — в 14.00 по московскому времени.

«Урал»: Помазун, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Итало, Малькевич, Аюпов, Егорычев, Сиссе, Бикфалви, Гильерме Шеттине.

Запасные: Мамин, Щербицкий, Филипенко, Бевеев, Сунгатулин, Кики, Дмитриев, Юшин, Ишков, Каштанов.

«Краснодар»: Сафонов, Волков, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба, Олусегун.

Запасные: Агкацев, Голиков, Эктов, Ахметов, Арутюнян, Баньяц, Кевин Пина, Кади, Кокшаров, Дэвид.