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Файзуллаев заявил, что в будущем хотел бы играть за «Барселону»

Андрей Бобков
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Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал о планах на будущее.

«В будущем я хотел бы играть в «Барселоне», — цитирует игрока сборной Узбекистана «РБ Спорт».

25 ноября Файзуллаев отметился голом и результативной передачей в матче 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Динамо» (2:3).

В этом сезоне 20-летний хавбек провел за армейцев 15 игр во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Аббосбека в 2 миллиона евро.

На данный момент ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Барселона
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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  • meat58

    Звезду мальчонка схватил. Хотя , мечтать полезно.

    26.11.2023

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