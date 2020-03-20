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«Урал» и «Уфа» сыграли в «города», но вместо городов — футболисты клубов

18:58
Йонуц Неделчару. Фото "Уфа"
Йонуц Неделчару. Фото "Уфа"
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Twitter-аккаунты «Урала» и «Уфы» устроили игру в своих футболистов по принципу игры в «Города»: игрок называет действующего или бывшего футболиста своей команды на последнюю букву предыдущего.

Первая партия закончилась даже не начавшись: «Урал» назвал Артема Фидлера, но у уфимцев не было ни одного футболиста на букву «Р». Второй раунд начался примерно два часа назад и продолжается до сих пор.

На данный момент цепочка выглядит следующим образом: Карп — Панюков — Вомбергар — Рязанцев — Василенко — Оттесен — Никитин — Низамутдинов — Васильев — Акахоши — Иванов (Григорий) — Войдель — Лунгу — Урунов — Вилюш — Шелия — Яшин — Неделчару.

Из-за эпидемии коронавируса был прерван розыгрыш почти всех турниров по всему миру. Клубы в отсутствие настоящих матчей устраивают различные онлайн-состязания, включая «крестики-нолики», «морской бой», «собери четыре» и другие.

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