«Урал» и «Нижний Новгород» сыграли вничью в Екатеринбурге

«Урал» и «Нижний Новгород» в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ сыграли вничью со счетом 1:1. Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Центральный».

Открыли счет хозяева поля на 32-й минуте — отличился Андрей Панюков. На 55-й минуте Тимур Сулейманов сравнял счет.

В самом конце встречи (на 85-й минуте) на арене погас свет. Арбитр Алексей Амелин принял решение остановить игру. Через некоторое время свет включили, а к основному времени матча было добавлено 9 минут.

«Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице (1 очко). В следующем матче команда в гостях сыграет с «Сочи».

«Нижний Новгород» занимает четвертое место (4 очка). В следующем матче команда Александра Кержакова сыграет на выезде со «Спартаком».

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

2-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — «Нижний Новгород» — 1:1 (1:0)

Голы: Панюков, 32 (1:0). Сулейманов, 55 (1:1).

«Урал»: Годзюр, Герасимов, Адамов, Кулаков, Подберезкин (Гагнидзе, 58), Егорычев, Йовичич (Мишкич, 70), Железнов (Максименко, 69), Аугустыняк, Бикфалви, Панюков (Агеев, 57).

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Каккоев (Горбунов, 81), Миладинович, Масоэро, Сапета (Сулейманов, 46), Ткачук (Пенчиков, 78), Калинский, Шарипов, Балай.

Судьи: Амелин (Тула). Березнов (Москва), Князев (Курск).

ВАР: Кукуляк (Калуга). Воронцов (Ярославль).

1 августа. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».