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«Урал» и «Нижний Новгород» сыграли вничью в Екатеринбурге

19:27
1 августа 2021 года. Екатеринбург. Стадион «Центральный». «Урал» — «Нижний Новгород» — 1:1. Фото ФК Урал, Twitter
1 августа 2021 года. Екатеринбург. Стадион «Центральный». «Урал» — «Нижний Новгород» — 1:1. Фото ФК Урал, Twitter
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«Урал» и «Нижний Новгород» в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ сыграли вничью со счетом 1:1. Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Центральный».

Открыли счет хозяева поля на 32-й минуте — отличился Андрей Панюков. На 55-й минуте Тимур Сулейманов сравнял счет.

В самом конце встречи (на 85-й минуте) на арене погас свет. Арбитр Алексей Амелин принял решение остановить игру. Через некоторое время свет включили, а к основному времени матча было добавлено 9 минут.

«Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице (1 очко). В следующем матче команда в гостях сыграет с «Сочи».

«Нижний Новгород» занимает четвертое место (4 очка). В следующем матче команда Александра Кержакова сыграет на выезде со «Спартаком».

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

2-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — «Нижний Новгород» — 1:1 (1:0)

Голы: Панюков, 32 (1:0). Сулейманов, 55 (1:1).

«Урал»: Годзюр, Герасимов, Адамов, Кулаков, Подберезкин (Гагнидзе, 58), Егорычев, Йовичич (Мишкич, 70), Железнов (Максименко, 69), Аугустыняк, Бикфалви, Панюков (Агеев, 57).

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Каккоев (Горбунов, 81), Миладинович, Масоэро, Сапета (Сулейманов, 46), Ткачук (Пенчиков, 78), Калинский, Шарипов, Балай.

Судьи: Амелин (Тула). Березнов (Москва), Князев (Курск).

ВАР: Кукуляк (Калуга). Воронцов (Ярославль).

1 августа. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Ростов 0
Зенит 1
1-й тайм

П2

36%

1.57

Ф2 (-1)

27%

1.87

ТБ 2.5

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Крылья Советов 0
Спартак 1
Матч завершен

П2

35%

1.83

ИТБ2 (1.5)

25%

1.88

Обе забьют - да

18%

1.84
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
ЦСКА 1
Локомотив 2
Матч завершен

X2

31%

1.63

ТМ 2.5

23%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.74

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