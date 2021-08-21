В субботу, 21 августа, состоится матч «Урал» — «Динамо» в рамках 5-го тура Тинькофф-Чемпионата России. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне московский клуб обыграл соперника в первом туре 2:0, а во втором команды сыграли вничью — 2:2. В текущем чемпионате «Динамо» в числе лидеров: команда набрала 9 очков в 4 встречах и идет на четвертой строчке.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Урал» — «Динамо» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.