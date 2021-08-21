В субботу, 21 августа, состоится матч 5-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Уфа» на своем поле примет «Зенит». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне петербургский клуб однажды разгромил соперника со счетом 6:0, а во втором круге «Уфа» сыграла с будущим чемпионов вничью — 0:0.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Уфа» — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ.