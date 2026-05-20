Шварц подпишет контракт с «Динамо» в ближайшие два дня, зарплата — 1,7 миллиона евро

Как стало известно «СЭ», «Динамо» в ближайшие два дня подпишет контракт с Сандро Шварцем — последние детали согласованы.

В Москву 47-летний немецкий специалист прилетит в июне — к началу сборов. Шварц уже возглавлял бело-голубых в 2020-2022 годах, при нем команда выиграла бронзовые медали и прошла в финал Кубка России.

Ранее «СЭ» информировал, что зарплата тренера составит 1,7 миллиона евро. Журналист Иван Карпов сообщал о договоренности о контракте до 2029 года.

В ноябре 2025 года главным тренером «Динамо» после ухода Валерия Карпина стал Ролан Гусев. Бело-голубые в сезоне-2025/26 чемпионата России набрали 45 очков и заняли седьмое место.

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