«Урал» — ЦСКА: за что удален игрок армейцев?
17:45
На 49-й минуте матча 10-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — ЦСКА арбитр Станислав Васильев определил, что Хердур Магнуссон лишил Андрея Панюкова явной возможности забить гол, и удалил игрока гостей.
Судья решил, что нападающий убегал один на один с вратарем, мог завладеть мячом и отправить его в сетку ворот армейцев.
Видеоассистенты Сергей Иванов и Тихон Калугин, проверив повторы, не стали вносить коррективы в вердикт Васильева. На мой взгляд, решение судейской бригады нужно поддержать. (Александр Бобров)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи