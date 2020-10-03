На 49-й минуте матча 10-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — ЦСКА арбитр Станислав Васильев определил, что Хердур Магнуссон лишил Андрея Панюкова явной возможности забить гол, и удалил игрока гостей.

Судья решил, что нападающий убегал один на один с вратарем, мог завладеть мячом и отправить его в сетку ворот армейцев.

Видеоассистенты Сергей Иванов и Тихон Калугин, проверив повторы, не стали вносить коррективы в вердикт Васильева. На мой взгляд, решение судейской бригады нужно поддержать. (Александр Бобров)