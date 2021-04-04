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«Урал» — «Арсенал»: Погребняк вывел хозяев вперед

14:14
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«Урал» открыл счет в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Арсенала». На 14-й минуте гол забил Павел Погребняк. Для него это второй гол в сезоне.

Урал — Арсенал Т

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