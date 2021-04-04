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«Урал» — «Арсенал»: пенальти назначен правильно, почему не удален Калинин?

14:39
Эпизод матча 24-го тура Тинькофф-РПЛ «Урал» — «Арсенал» Тула. Фото «СЭ» Эпизод матча 24-го тура Тинькофф-РПЛ «Урал» — «Арсенал» Тула. Фото «СЭ» Эпизод матча 24-го тура Тинькофф-РПЛ «Урал» — «Арсенал» Тула. Фото «СЭ»
Эпизод матча 24-го тура Тинькофф-РПЛ «Урал» — «Арсенал» Тула. Фото «СЭ»
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На 2-й минуте матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Арсенал» правильно поступил Сергей Иванов, назначив 11-метровый удар в ворота хозяев поля. Арбитр занял хорошую позицию и увидел, что Игорь Калинин совершил фол по неосторожности и сбил Сергея Ткачева.

Полузащитник тульской команды выбегал один на один с вратарем, получил возможность забить гол, почему же судья ограничился вынесением предупреждения, а не удалил Калинина? Иванов решил, что игрок «Урала» пытался сыграть в мяч. В таком случае достаточно показать желтую, а не красную карточку.

Эпизод матча 24-го тура Тинькофф-РПЛ "Урал" - "Арсенал" Тула. Фото "СЭ"
Эпизод матча 24-го тура Тинькофф-РПЛ «Урал» — «Арсенал» Тула. Фото «СЭ»
Эпизод матча 24-го тура Тинькофф-РПЛ "Урал" - "Арсенал" Тула. Фото "СЭ"
Эпизод матча 24-го тура Тинькофф-РПЛ «Урал» — «Арсенал» Тула. Фото «СЭ»
Эпизод матча 24-го тура Тинькофф-РПЛ "Урал" - "Арсенал" Тула. Фото "СЭ"
Эпизод матча 24-го тура Тинькофф-РПЛ «Урал» — «Арсенал» Тула. Фото «СЭ»
Урал — Арсенал Т

(Александр Бобров)

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