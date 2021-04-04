«Урал» — «Арсенал»: пенальти назначен правильно, почему не удален Калинин?
На 2-й минуте матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Арсенал» правильно поступил Сергей Иванов, назначив 11-метровый удар в ворота хозяев поля. Арбитр занял хорошую позицию и увидел, что Игорь Калинин совершил фол по неосторожности и сбил Сергея Ткачева.
Полузащитник тульской команды выбегал один на один с вратарем, получил возможность забить гол, почему же судья ограничился вынесением предупреждения, а не удалил Калинина? Иванов решил, что игрок «Урала» пытался сыграть в мяч. В таком случае достаточно показать желтую, а не красную карточку.
(Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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