«Урал» — «Арсенал»: почему не засчитан гол хозяев?
17:55
На 81-й минуте матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Арсенал» вышедший на замену нападающий хозяев Андрей Панюков сравнял счет. Однако его гол был вскоре отменен после вмешательства видеоарбитров Кирилла Левникова и Николая Еремина.
Они сообщили судье Николаю Волошину, что автор голевой передачи Исламжан Насыров сделал ее правой рукой. Самому арбитру в такой ситуации изучать видеозапись не нужно — это фактическое решение. (Александр Бобров)
15 июля. Екатеринбург. «Урал» — «Арсенал».
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