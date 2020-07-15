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«Урал» — «Арсенал»: почему не засчитан гол хозяев?

17:55
15 июля. Екатеринбург. «Урал» — «Арсенал». 15 июля. Екатеринбург. «Урал» — «Арсенал».
15 июля. Екатеринбург. «Урал» — «Арсенал».
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На 81-й минуте матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Арсенал» вышедший на замену нападающий хозяев Андрей Панюков сравнял счет. Однако его гол был вскоре отменен после вмешательства видеоарбитров Кирилла Левникова и Николая Еремина.

Они сообщили судье Николаю Волошину, что автор голевой передачи Исламжан Насыров сделал ее правой рукой. Самому арбитру в такой ситуации изучать видеозапись не нужно — это фактическое решение. (Александр Бобров)

15 июля. Екатеринбург. «Урал» — «Арсенал».
15 июля. Екатеринбург. «Урал» — «Арсенал».
Урал — Арсенал Т

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи




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