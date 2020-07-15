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Невероятный гол в ворота «Урала». Пантелеев забил со штрафного от бровки

17:35
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Полузащитник «Арсенала» Владислав Пантелеев забил гол в ворота «Урала» на 74-й минуте матча 29-го тура РПЛ. Встреча проходит в Екатеринбурге.

23-летний Пантелеев точно исполнил штрафной удар от бровки, пробив в ближний угол ворот голкипера «Урала» Ярослава Годзюра. Мяч после небольшого рикошета изменил направление.

Урал — Арсенал Т

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