Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Спартака» в рамках 27-го тура Тинькофф РПЛ.

«По последней игре ЦСКА мне понравился. «Локомотиву» проиграли совершенно не по игре. Армейцы были интереснее, лучше, продуктивнее, но не повезло. Такое везение бывает раз в десять лет. Нам забили какие-то ненормальные голы. Плюс, отменили чистый гол. Я вообще не увидел, чтобы Рондон играл рукой. Завтра все должно быть нормально. Оборона справится, полузащита тоже сыграет стабильно. Должны вынести «Спартак». Рондон и Эджуке завтра забьют по мячу — будет 2:0. Я уверен в этом», — сказал Пономарев «СЭ».

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 25 апреля. Начало встречи в 16:30 по московскому времени.

(Владимир Пушкарев)