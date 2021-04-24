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Пономарев — о московском дерби: «Должны вынести «Спартак»

12:40
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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Спартака» в рамках 27-го тура Тинькофф РПЛ.

«По последней игре ЦСКА мне понравился. «Локомотиву» проиграли совершенно не по игре. Армейцы были интереснее, лучше, продуктивнее, но не повезло. Такое везение бывает раз в десять лет. Нам забили какие-то ненормальные голы. Плюс, отменили чистый гол. Я вообще не увидел, чтобы Рондон играл рукой. Завтра все должно быть нормально. Оборона справится, полузащита тоже сыграет стабильно. Должны вынести «Спартак». Рондон и Эджуке завтра забьют по мячу — будет 2:0. Я уверен в этом», — сказал Пономарев «СЭ».

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 25 апреля. Начало встречи в 16:30 по московскому времени.

(Владимир Пушкарев)

Спартак — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры