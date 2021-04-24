«Урал» дома сыграл вничью с «Ахматом»
«Урал» и «Ахмат» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ сыграли вничью со счетом 1:1. Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Центральный».
Первыми забили гости — на 11-й минуте отличился 21-летний Лечи Садулаев, для которого это первый гол за первую команду в РПЛ.
«Урал» отыгрался на 58-й минуте — отличился Рафал Аугустыняк.
«Ахмат» занимает десятое место в таблице. «Урал» — 12-й.
Тинькофф Чемпионат России
Премьер-лига
27-й тур
«Урал» (Екатеринбург) — «Ахмат» (Грозный) — 1:1 (0:1)
Голы: Садулаев, 11 (0:1). Аугустыняк, 58 (1:1).
«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Рыков, Страндберг, Адамов, Егорычев (Евсеев, 68), Калинин, Гаджимурадов, Мишкич (Панюков, 86), Аугустыняк, Погребняк, Бикфалви.
«Ахмат»: Гудиев, Пуцко, Богосавац, Анхель, Нижич, Ненахов, Тимофеев (Кармаев, 65), Ильин (Х.Кадыров, 65), Швец (Адуев, 84), Бериша (Адилханов, 84), Садулаев (Алмаси, 51).
Предупреждения: Тимофеев, 22. Бериша, 25. Егорычев, 39. Швец, 77.
Судьи: Сиденков (Санкт-Петербург). Образко (Ставрополь), Богданов (Верея).
ВАР: Жабченко (Краснодар). Кобзев (Москва).
24 апреля. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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