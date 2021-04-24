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«Урал» дома сыграл вничью с «Ахматом»

15:52
24 апреля 2021 года. Стадион «Центральный». Екатеринбург. «Урал» — «Ахмат» — 1:1. Фото ФК «Урал»
24 апреля 2021 года. Стадион «Центральный». Екатеринбург. «Урал» — «Ахмат» — 1:1. Фото ФК «Урал»
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«Урал» и «Ахмат» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ сыграли вничью со счетом 1:1. Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Центральный».

Первыми забили гости — на 11-й минуте отличился 21-летний Лечи Садулаев, для которого это первый гол за первую команду в РПЛ.

«Урал» отыгрался на 58-й минуте — отличился Рафал Аугустыняк.

«Ахмат» занимает десятое место в таблице. «Урал» — 12-й.

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

27-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — «Ахмат» (Грозный) — 1:1 (0:1)

Голы: Садулаев, 11 (0:1). Аугустыняк, 58 (1:1).
«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Рыков, Страндберг, Адамов, Егорычев (Евсеев, 68), Калинин, Гаджимурадов, Мишкич (Панюков, 86), Аугустыняк, Погребняк, Бикфалви.

«Ахмат»: Гудиев, Пуцко, Богосавац, Анхель, Нижич, Ненахов, Тимофеев (Кармаев, 65), Ильин (Х.Кадыров, 65), Швец (Адуев, 84), Бериша (Адилханов, 84), Садулаев (Алмаси, 51).

Предупреждения: Тимофеев, 22. Бериша, 25. Егорычев, 39. Швец, 77.

Судьи: Сиденков (Санкт-Петербург). Образко (Ставрополь), Богданов (Верея).

ВАР: Жабченко (Краснодар). Кобзев (Москва).

24 апреля. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».

Урал — Ахмат

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