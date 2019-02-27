Уполномоченный по правам человека – о перспективах Кокорина в ЕСПЧ

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева отказалась комментировать решение Мосгорсуда, который отклонил апелляции на продление ареста нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу, а также полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву​ и детскому тренеру Александру Протасовцикому. Они останутся в изоляторе минимум до 8 апреля.

Фигуранты дела находятся в столичном СИЗО-2 "Бутырка" с начала октября 2018 года после участия в двух драках в центре Москвы.



– Не могу комментировать решение суда, потому что я орган государственной защиты, – сказала Потяева. Суд принял решение, и мы его признаем.

– Адвокаты Кокорина собираются подавать в ЕСПЧ. Оправдан ли такой ход?

– ЕСПЧ чуть большим функционалом обладает, чем мы, они могут обратиться в более высокие инстанции. Но на решение не повлияет, это мое мнение.



Было бы очень хорошо, если они все-таки подадут жалобу. Несомненно. Вопрос в том, что когда посещала ребят, они сидели и знакомились с делом, поэтому скоро будет окончательное судебное решение. Пока адвокаты подадут жалобу в Европейский суд, ее рассмотрят, суд уже состоится.

– Вы говорили, что будете требовать врача для Александра Кокорина. Как обстоят дела?

– Подала прошение на имя руководства ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний– Прим. "СЭ") по городу Москва, чтобы допустили врачей "Зенита" к спортсмену. Так как они вели Александра и знают все о том, какие лекарства ему можно принимать, а какие нельзя, в связи с содержанием в них тех элементов, которые могут входить в запретный список при проверке на допинг. Мое письмо зарегистрировано. Сегодня интересовалась, есть ли решение. Мне сказали, что оно расписано исполнителями санчасти того управления, которое этим занимается. Сегодня или завтра утром будет ясно, поэтому вопрос оставляю на своем контроле. (Арман Мкртчян)

"Пака все бесило! У него было утро, а у ребят вечер заканчивался – не совпали графики"