«Уотфорд» ведет переговоры по нападающему «Спартака» Николсону

«Уотфорд» ведет переговоры о трансфере нападающего «Спартака» Шамара Николсона, сообщает The Athletic.

Отмечается, что на данный момент стороны не пришли к соглашению. В частности, неизвестно, будет ли это аренда или выкуп футболиста.

Николсон перешел в «Спартак» из «Шарлеруа» в декабре 2021 года. Соглашение 26-летнего футболиста с московской командой рассчитано до 2026 года.

Ямайский футболист провел за красно-белых 43 матча, в которых отметился 12 голами и 4 результативными передачами.