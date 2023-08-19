Личка: «Мне бы хотелось видеть Карраскаля в «Динамо», но Хорхе еще в ЦСКА»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал возможный переход полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля.

«Официально он еще в ЦСКА (смеется). Хотелось бы мне видеть его в моей команде? Да, но, к сожалению, он еще в команде ЦСКА (улыбается)», — сказал Личка в эфире «Матч Премьер».

Ранее появилась информация, что «Динамо» заплатит за Карраскаля 7 миллионов евро.

25-летний колумбиец выступает за ЦСКА с февраля 2022 года. За 47 матчей за красно-синих он забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.