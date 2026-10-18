Гришин: «У ЦСКА был самый легкий календарь среди лидеров РПЛ»

Бывший полузащитник ЦСКА и «Динамо» Александр Гришин в интервью «СЭ» объяснил, почему пока не готов включить Ивана Облякова в тройку лучших футболистов чемпионата России.

«Давайте рассуждать объективно. Если брать лидирующую пятерку, то у ЦСКА на этой дистанции был самый легкий календарь. Когда ты играешь против команд, которые занимают 14-е, 15-е и 16-е места, это один уровень сопротивления. А когда против тебя выходят «Зенит», «Краснодар», «Спартак» или «Динамо» — совсем другой.

У армейцев впереди «Динамо», «Краснодар», «Спартак», второй матч с «Зенитом». Вот тогда и посмотрим, на что способна команда. Обляков находится в хорошем состоянии, но надо учитывать уровень соперников», — сказал Гришин «СЭ».

В ближайшем туре РПЛ ЦСКА встретится с московским «Динамо». Игра пройдет на «ВТБ Арене» в воскресенье, 18 октября. Начало — в 16.15 по московскому времени.

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