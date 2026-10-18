Гришин: «Гладышев сильнее Артура. Бразилец — больше бегунок»

Бывший полузащитник «Динамо» Александр Гришин в интервью «СЭ» сравнил атакующих футболистов бело-голубых Ярослава Гладышева и Артура.

«Мне кажется, что Гладышев играет посильнее Артура. Артур — больше бегунок. А Ярослав может сыграть технично, обыграть на скорости, уйти как под левую, так и под правую ногу.

Гладышев набрал форму. Ему просто нужно было доверие тренера. Сейчас Шварц ему доверяет», — сказал Гришин «СЭ».

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев критически оценивал решение использовать Гладышева и Артура на флангах атаки.

В сезоне-2026/27 23-летний Гладышев провел 13 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи. На счету 28-летнего Артура Гомеса 2 забитых мяча в 11 встречах.

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