Гришин: «Олейников не потерялся бы даже в «Зените»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» высоко оценил игровые качества футболиста армейцев Ивана Олейникова.

«Олейников — мой воспитанник. Такие исполнители легко вписываются в игру любой команды, потому что понимают футбол. У него отличное футбольное мышление. Ваня может обыграть один в один, смещаться в центр, создавать там численное преимущество. Техники ему точно хватает. Как и футбольных мозгов. Думаю, он встроился бы в любую команду РПЛ. В «Зените» тоже не потерялся бы», — сказал Гришин «СЭ».

Специалист также отметил, что в свое время рекомендовал ЦСКА сохранить Олейникова, однако клуб принял другое решение.

28-летний полузащитник в сентябре вернулся в ЦСКА из «Крыльев Советов». Он провел за армейцев 3 матча, в которых сделал две результативные передачи.

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