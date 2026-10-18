Гришин: «Чавес сильнее Фомина. Шварц нашел оптимальное сочетание в атаке»

Бывший футболист «Динамо» Александр Гришин в интервью «СЭ» оценил роль полузащитника Луиса Чавеса в команде Сандро Шварца.

«На мой взгляд, Чавес сильнее Фомина. Если в опорной зоне сыграют Глебов и Чавес, а впереди выйдут Бителло, Гладышев, Артур и Тюкавин, это будет оптимальный вариант.

Шварц нашел сочетание игроков в атаке, которые хорошо прессингуют и контролируют мяч. Он изменил схему. Если во время первого пребывания в «Динамо» команда играла по классической 4-3-3, то сейчас использует 4-2-3-1», — сказал Гришин «СЭ».

Специалист также сравнил роль Чавеса и Даниила Глебова в «Динамо» со значением Матвея Кисляка и Ивана Облякова для ЦСКА.

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