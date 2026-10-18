Гришин: «Когда назвал Гладышева лучшим, надо мной смеялись. В итоге я оказался прав»

Бывший полузащитник «Динамо» Александр Гришин в интервью «СЭ» высказался о прогрессе нападающего бело-голубых Ярослава Гладышева.

«Когда я пять туров назад назвал Гладышева лучшим футболистом матча с «Родиной», надо мной многие смеялись! А я смотрел не на статистику Wyscout, на которую ориентируются некоторые наши специалисты, а непосредственно на игру Ярослава. На то, как он открывается, как действует на поле.

В итоге оказался прав. В следующих матчах он подтверждал свой уровень. Гладышев набрал форму. Ему просто нужно было доверие тренера», — сказал Гришин «СЭ».

По мнению специалиста, под руководством Сандро Шварца Гладышев стал увереннее действовать в атаке.

В сезоне-2026/27 23-летний Гладышев провел 13 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи.

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