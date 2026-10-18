Гришин: «Гончаренко Олейников был не нужен. ЦСКА отдал его практически бесплатно»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» рассказал, почему, по его мнению, армейцы в свое время расстались с Иваном Олейниковым.

«Ему тогда просто не повезло. Гончаренко его не видел в своей схеме, и ЦСКА отдал футболиста практически бесплатно. А через несколько лет купил за серьезные деньги.

Я же тогда говорил: «Ну оставьте Олейникова, подождите год-два, и он заиграет». Не прислушались. Гончаренко он был не нужен. Сейчас Олейников вернулся в свою команду. Как говорится, круг замкнулся», — заявил Гришин «СЭ».

Гришин ранее работал с Олейниковым и назвал полузащитника своим воспитанником.

28-летний полузащитник в сентябре вернулся в ЦСКА из «Крыльев Советов». Он провел за армейцев 3 матча, в которых сделал две результативные передачи.

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