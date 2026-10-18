Гришин: «Тюкавин сильнее Сергеева по футбольному мышлению»

Бывший полузащитник «Динамо» Александр Гришин в интервью «СЭ» сравнил нападающих бело-голубых Константина Тюкавина и Ивана Сергеева.

«Тюкавин уже начал забивать. Он не очень хорошо провел стартовый отрезок чемпионата. Тогда многие заговорили, что у него что-то не получается. Но сейчас команда сыгралась, и Тюкавин обрел себя.

Есть еще Сергеев, но Тюкавин сильнее. По пониманию своей позиции, по футбольному мышлению», — сказал Гришин «СЭ».

При этом специалист считает, что в предстоящем дерби с ЦСКА Тюкавину будет непросто противостоять трем центральным защитникам армейцев.

В этом сезоне 24-летний Тюкавин провел 12 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 1 результативный пас. На счету 31-летнего Сергеева один забитый мяч и одна голевая передача в 14 встречах.

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