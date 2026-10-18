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Гришин: «Тюкавин сильнее Сергеева по футбольному мышлению»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший полузащитник «Динамо» Александр Гришин в интервью «СЭ» сравнил нападающих бело-голубых Константина Тюкавина и Ивана Сергеева.

«Тюкавин уже начал забивать. Он не очень хорошо провел стартовый отрезок чемпионата. Тогда многие заговорили, что у него что-то не получается. Но сейчас команда сыгралась, и Тюкавин обрел себя.

Есть еще Сергеев, но Тюкавин сильнее. По пониманию своей позиции, по футбольному мышлению», — сказал Гришин «СЭ».

При этом специалист считает, что в предстоящем дерби с ЦСКА Тюкавину будет непросто противостоять трем центральным защитникам армейцев.

В этом сезоне 24-летний Тюкавин провел 12 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 1 результативный пас. На счету 31-летнего Сергеева один забитый мяч и одна голевая передача в 14 встречах.

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Иван Сергеев
Константин Тюкавин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Александр Гришин
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1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Г
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 6
П
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Маркиньос

Спартак

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Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
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Ахмат

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