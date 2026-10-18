Гришин предсказал ничью в дерби «Динамо» — ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА и «Динамо» Александр Гришин в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего московского дерби.

«Мой прогноз — 1:1», — сказал Гришин «СЭ».

По мнению специалиста, «Динамо» будет действовать в привычном стиле с высоким прессингом и контролем мяча, а ЦСКА сделает ставку на оборону и быстрые атаки.

«Думаю, красно-синие будут играть от обороны и искать пространство за спинами защитников «Динамо». Но у бело-голубых есть Маричаль, есть Рикардо. Они достаточно быстрые», — отметил Гришин.

Матч между «Динамо» и ЦСКА пройдет на «ВТБ Арене» в воскресенье, 18 октября. Начало — в 16.15 по московскому времени.

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