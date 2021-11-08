Дмитрий Комбаров: «У Реброва была отличная карьера в «Спартаке»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал информацию о завершении карьеры голкипера Артема Реброва.

«Звонил Реброву, сомневался, поздравлять его или нет. Пришел к тому, что все-таки поздравил, потому что у него была отличная карьера, он провел 10 лет в «Спартаке», был капитаном. Артем — ответственный человек, который подавал и подает пример своей работой, всегда усердно трудился и не давал поводов в себе усомниться. Новая должность станет совсем другой работой для него. В первую очередь надо набраться немного опыта. Думаю, что с его складом ума, мышления, с его ответственностью у него все должно получиться», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Артем Ребров играл за «Спартак» с 2011 года. За 11 сезонов в московском клубе голкипер провел 113 матчей, в которых пропустил 134 гола.