Умер бывший спортивный директор ЦСКА Сальков

Бывший спортивный директор ЦСКА Владимир Сальков скончался, информирует пресс-служба клуба. Ему было 83 года.

— В возрасте 83 лет ушел из жизни бывший спортивный директор ЦСКА Владимир Сальков. Выражаем соболезнования родным и близким Владимира Максимовича, — говорится в сообщении в Twitter.

Экс-футболист донецкого «Шахтера» после завершения карьеры был тренером сборной СССР, волгоградского «Ротора», «Шахтера», олимпийской сборной России и сборной Узбекистана. Также с 2005 года работал спортивным директором ЦСКА.