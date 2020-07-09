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Умер бывший спортивный директор ЦСКА Сальков

12:51
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Бывший спортивный директор ЦСКА Владимир Сальков скончался, информирует пресс-служба клуба. Ему было 83 года.

— В возрасте 83 лет ушел из жизни бывший спортивный директор ЦСКА Владимир Сальков. Выражаем соболезнования родным и близким Владимира Максимовича, — говорится в сообщении в Twitter.

Экс-футболист донецкого «Шахтера» после завершения карьеры был тренером сборной СССР, волгоградского «Ротора», «Шахтера», олимпийской сборной России и сборной Узбекистана. Также с 2005 года работал спортивным директором ЦСКА.

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