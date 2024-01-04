Умер бывший главный тренер «Балтики» Леонид Ткаченко

На 71-м году жизни скончался бывший главный тренер «Балтики» Леонид Ткаченко.

Российский специалист руководил калининградской командой с 1995 по 1998 годы, а также в периоды с 2005 по 2006 и 2009 по 2010 годы.

Под его руководством «Балтика» добилась наивысшего достижения в РПЛ — в 1996 году команда заняла 7-е место.

С 2022 года по настоящее время Ткаченко работал в «Балтике» ассистентом главного тренера Сергея Игнашевича.