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Агент Кабелла: «Реми периодически следит за результатами «Краснодара»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Энтони Федон, представляющий интересы полузащитника «Лилля» Реми Кабелла, признался, что футболист продолжает следить за результатами «Краснодара».

«Следит ли Реми за результатами «Краснодара»? Да, периодически он это делает. Но я не знаю, на связи ли он с кем-то из футболистов «Краснодара», — цитирует Федона «РБ Спорт».

33-летний француз играл за «Краснодар» с 2019 по 2022 годы. С лета позапрошлого года Кабелла выступает за «Лилль». В текущем сезоне он провел 24 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал три голевые передачи.

Источник: «РБ Спорт»
Реми Кабелла
Футбол
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

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Краснодар

 8
П
Квинси Промес

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Спартак

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Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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