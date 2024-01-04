Агент Кабелла: «Реми периодически следит за результатами «Краснодара»

Агент Энтони Федон, представляющий интересы полузащитника «Лилля» Реми Кабелла, признался, что футболист продолжает следить за результатами «Краснодара».

«Следит ли Реми за результатами «Краснодара»? Да, периодически он это делает. Но я не знаю, на связи ли он с кем-то из футболистов «Краснодара», — цитирует Федона «РБ Спорт».

33-летний француз играл за «Краснодар» с 2019 по 2022 годы. С лета позапрошлого года Кабелла выступает за «Лилль». В текущем сезоне он провел 24 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал три голевые передачи.