Сделка по переходу Кастаньо в «Краснодар» близка к завершению

Агент Себастьян Оларте, представляющий интересы полузащитника «Крус Асуль» Кевина Кастаньо, рассказал о возможном трансфере его клиента в «Краснодар».

«Мы почти готовы к подписанию контракта с «Краснодаром». Нужно еще подождать», — цитирует агента Sport24.

Ранее сообщалось, что хавбек сборной Колумбии в ближайшее время может подписать контракт на три года с «Краснодаром».

В сезоне-2023/24 23-летний Кастаньо провел 13 матчей, в которых отметился 1 результативной передачей. В составе сборной Колумбии он дебютировал в январе 2023 года и провел за национальную команду уже 7 матчей.