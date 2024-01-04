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Сегодня, 13:16

Сделка по переходу Кастаньо в «Краснодар» близка к завершению

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Агент Себастьян Оларте, представляющий интересы полузащитника «Крус Асуль» Кевина Кастаньо, рассказал о возможном трансфере его клиента в «Краснодар».

«Мы почти готовы к подписанию контракта с «Краснодаром». Нужно еще подождать», — цитирует агента Sport24.

Ранее сообщалось, что хавбек сборной Колумбии в ближайшее время может подписать контракт на три года с «Краснодаром».

В сезоне-2023/24 23-летний Кастаньо провел 13 матчей, в которых отметился 1 результативной передачей. В составе сборной Колумбии он дебютировал в январе 2023 года и провел за национальную команду уже 7 матчей.

Нино, Денис Черышев и&nbsp;Даниил Хлусевич. Трансферы РПЛ: бразилец сомневается в переходе в «Зенит», Черышев может вернуться в Россию

Источник: Sport24
Футбол
ФК Краснодар
ФК Крус Асуль
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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