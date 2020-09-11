Агент Тимур Гурцкая в интервью «СЭ» назвал слухами интерес «Локомотива» к трансферу полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии. По данным СМИ, московский клуб собирался вернуть футболиста за 15 миллионов евро.

— Накануне в СМИ уже пошли слухи, что все вырученные за Миранчука деньги «Локомотив» готов потратить на Кварацхелию.

— Мое мнение таково: уход Хвичи был большой ошибкой, но сегодня есть Рыбчинский, стучащийся в дверь сборной. Останься Хвича, об этом парне никто бы и не узнал. Сегодня Хвича показывает красивый атакующий футбол, но не думаю, что он нужен «Локомотиву». И это не вопрос денег. Сегодня команда может закрыть эту позицию собственными воспитанниками. Думаю, даже половину от этих 15 миллионов, о которых пишут СМИ, не стоило бы давать за Хвичу. Эти слухи распространяются просто для того, чтобы лишний раз уколоть руководство «Локомотива»: смотрите, тот, кого вы упустили за 3 млн, теперь стоит 15. Хвиче выдается очень много авансов, потому что он играет в атакующий футбол. Если же взять статистику, мне кажется, по системе «гол+пас» у него и Рыбчинского она примерно одинакова. То, что сегодня этот парень появился в «Локомотиве», показывает, что в команде могут играть свои воспитанники. В обратном направлении брать иностранца уже не стоит, раз такие ребята если они появились. (Артем Калинин)