Угальде заявил, что счастлив в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде ответил на вопрос «СЭ» о своем будущем.

— Твой агент заявлял, что переход в «Спартак» может стать неким трамплином. Рассматриваешь ли ты переход внутри РПЛ или это будет европейский клуб?

— Я бы хотел в России играть сто процентов за «Спартак». Я здесь счастлив. На самом деле не думаю о будущем. Моя голова на сто процентов занята тем, что происходит сейчас, — сказал Угальде «СЭ».

В сезоне-2024/25 Угальде забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 6 матчах за «Спартак». У Барко 2 мяча и 3 голевых паса в 5 играх за московскую команду.