Изидор успешно прошел медосмотр для перехода в «Сандерленд»

Как стало известно «СЭ», 23-летний нападающий «Зенита» Вильсон Изидор успешно прошел медицинский осмотр для завершения перехода в «Сандерленд» на правах аренды. Клубам осталось уладить некоторые детали перед официальным объявлением игрока.

Изидор перешел в «Зенит» в сентябре 2023 года. За это время он сыграл 26 матчей и забил 4 гола. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.