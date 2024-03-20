Угальде стал самым подорожавшим игроком РПЛ по версии Transfermarkt

Портал Transfermarkt обновил стоимость игроков РПЛ.

Самым подорожавшим игроком чемпионата России стал форвард «Спартака» Манфред Угальде — его цена выросла с 5 до 8 миллионов евро (+3 миллиона).

21-летний костариканец зимой перешел в «Спартак» из «Твенте». Он провел за красно-белых три матча в РПЛ и FONBET Кубке России, не отметившись результативными действиями.

Самые подорожавшие игроки РПЛ. Фото Transfermarkt

Также в тройку самых подорожавших игроков вошел нападающий «Динамо» Константин Тюкавин и новичок «Зенита» Артур. Стоимость обоих выросла на 2 миллиона евро и теперь составляет 12 миллионов.