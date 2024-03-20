Первак — об отставке Ивича: «Галицкий захотел более управляемого тренера»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак в интервью «СЭ» прокомментировал увольнение с поста главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

— В марте возобновился чемпионат России, позади два тура. Что за это время особенно удивило?

— Нестабильность «Спартака». Команда хорошо отыграла в Петербурге, а вот дома против «Факела» выглядела уже совершенно беззубо. Дальше кубковый матч с «Оренбургом». Невнятный первый тайм — и неплохой второй. Сплошные качели!

Еще поразила неготовность некоторых московских стадионов после зимней паузы. Для меня загадка, почему в марте на «ВТБ Арене» великолепный газон, а у «Спартака» такая беда с полем, что игру с «Факелом» пришлось перенести в «Лужники». На «ВЭБ Арене» поляна тоже не в идеальном состоянии.

Но главный сюрприз стартового отрезка — увольнение Ивича. Подобного развития событий ничто не предвещало.

— Игорь Корнеев отставку сербского тренера прокомментировал емко: «Если бы сейчас разыгрывался трофей за самое странное и глупейшее решение футбольного клуба РПЛ в этом сезоне, то у «Краснодара» не было бы конкурентов!»

— Согласен. Ивич проделал колоссальную работу. Из состава выжимал максимум. Надо учитывать, что с «Рубином» из-за дисквалификации не играл Кордоба, а с «Ростовом» — Сперцян. Они ключевые футболисты, замены им нет. Да, потом «Краснодар» уступил в Кубке «Химкам», но все равно это не повод выгонять тренера за десять туров до финиша. Команда по-прежнему в чемпионской гонке! Отстает от «Зенита» лишь на очко!

Галицкий поступил импульсивно, никакой логики тут не просматривается. Может, он просто захотел более управляемого тренера. Ивич — самостоятельная фигура, вмешиваться в игровые процессы не позволял. С Мусаевым в этом смысле будет легче.