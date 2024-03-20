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20 марта, 14:30

Первак — об отставке Ивича: «Галицкий захотел более управляемого тренера»

Александр Кружков
Обозреватель
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Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак в интервью «СЭ» прокомментировал увольнение с поста главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

— В марте возобновился чемпионат России, позади два тура. Что за это время особенно удивило?

— Нестабильность «Спартака». Команда хорошо отыграла в Петербурге, а вот дома против «Факела» выглядела уже совершенно беззубо. Дальше кубковый матч с «Оренбургом». Невнятный первый тайм — и неплохой второй. Сплошные качели!

Еще поразила неготовность некоторых московских стадионов после зимней паузы. Для меня загадка, почему в марте на «ВТБ Арене» великолепный газон, а у «Спартака» такая беда с полем, что игру с «Факелом» пришлось перенести в «Лужники». На «ВЭБ Арене» поляна тоже не в идеальном состоянии.

Но главный сюрприз стартового отрезка — увольнение Ивича. Подобного развития событий ничто не предвещало.

— Игорь Корнеев отставку сербского тренера прокомментировал емко: «Если бы сейчас разыгрывался трофей за самое странное и глупейшее решение футбольного клуба РПЛ в этом сезоне, то у «Краснодара» не было бы конкурентов!»

— Согласен. Ивич проделал колоссальную работу. Из состава выжимал максимум. Надо учитывать, что с «Рубином» из-за дисквалификации не играл Кордоба, а с «Ростовом» — Сперцян. Они ключевые футболисты, замены им нет. Да, потом «Краснодар» уступил в Кубке «Химкам», но все равно это не повод выгонять тренера за десять туров до финиша. Команда по-прежнему в чемпионской гонке! Отстает от «Зенита» лишь на очко!

Галицкий поступил импульсивно, никакой логики тут не просматривается. Может, он просто захотел более управляемого тренера. Ивич — самостоятельная фигура, вмешиваться в игровые процессы не позволял. С Мусаевым в этом смысле будет легче.

Леонид Федун. Юрий Первак: «Без Федуна в «Спартаке» стало хуже»
ФК Краснодар
Владимир Ивич
Юрий Первак
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Первак: «В «Спартаке» все отдано на откуп Жданову»

Угальде стал самым подорожавшим игроком РПЛ по версии Transfermarkt
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
Результаты / календарь
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 2 : 1
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 1 : 1
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 18 1 5
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