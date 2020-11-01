«Уфа» — «Урал»: трансляция матча — в 12.00
В воскресенье, 1 ноября, состоится матч 13-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Уфа» на своем поле примет «Урал». Начало встречи — в 12.00 по московскому времени.
В прошлом сезоне уфимцы взяли всего один балл в противостоянии с соперником и не выигрывали с апреля 2019 года.
Следить за матчем «Уфа» — «Урал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Уфа» — «Урал»
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.