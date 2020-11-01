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«Уфа» — «Урал»: трансляция матча — в 12.00

10:00
«Уфа» принимает «Урал» в матче 13-го тура РПЛ. Фото ФК «Уфа»
«Уфа» принимает «Урал» в матче 13-го тура РПЛ. Фото ФК «Уфа»
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В воскресенье, 1 ноября, состоится матч 13-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Уфа» на своем поле примет «Урал». Начало встречи — в 12.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне уфимцы взяли всего один балл в противостоянии с соперником и не выигрывали с апреля 2019 года.

Следить за матчем «Уфа» — «Урал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Уфа» — «Урал»

Уфа — Урал

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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