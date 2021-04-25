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«Уфа» — «Сочи»: Прохин вывел гостей вперед

14:04
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Защитник «Сочи» Данил Прохин вывел команду вперед в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой» (1:0, первый тайм).

Футболист отметился голом на 9-й минуте игры.

Это первый пропущенный гол «Уфы» под руководством Алексея Стукалова.

Уфа — Сочи

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