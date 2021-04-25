Федотов рассказал о настрое игроков «Сочи» на матч с «Уфой»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал об ожиданиях от матча 27-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой».
Встреча состоится сегодня, 25 апреля. Начало — в 22.00 (мск).
«Перед нами стоит задача, как можно лучше выступить в сегодняшнем матче. Позиция — стартануть повыше. Мы настроены решительным образом, понимаем соперника. Будет непросто, но мы приложим максимум усилий, чтобы заработать очки», — сказал Федотов в эфире «Матч Премьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю