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Федотов рассказал о настрое игроков «Сочи» на матч с «Уфой»

13:58
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал об ожиданиях от матча 27-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой».

Встреча состоится сегодня, 25 апреля. Начало — в 22.00 (мск).

«Перед нами стоит задача, как можно лучше выступить в сегодняшнем матче. Позиция — стартануть повыше. Мы настроены решительным образом, понимаем соперника. Будет непросто, но мы приложим максимум усилий, чтобы заработать очки», — сказал Федотов в эфире «Матч Премьер».

Уфа — Сочи

Видеотрансляция матча «Уфа» — «Сочи»

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