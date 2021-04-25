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«Уфа» — «Сочи»: Цаллагов получил красную карточку

14:46
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Защитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов был удален с поля на 45 минуте матча 27 тура Тинькофф РПЛ против «Уфы». 30-летний российский футболист получил вторую желтую карточку, за которой последовала красная.

Первую желтую карточку в игре Цаллагов получил на 9 минуте встречи.

В текущем сезоне защитник провел за сочинцев 28 матчей и сделал две результативные передачи.

Уфа — Сочи

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