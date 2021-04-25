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«Ростов» — «Арсенал»: онлайн трансляция матча

15:00
«Ростов» на своем поле примет «Арсенал». Фото ФК «Арсенал» Тула
«Ростов» на своем поле примет «Арсенал». Фото ФК «Арсенал» Тула
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В воскресенье, 25 апреля, состоится матч 27-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ростов» на своем поле примет «Арсенал». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В первом круге команда Валерия Карпина обыграла соперника со счетом 3:2. Отметим, что туляки не могут победить «Ростов» на протяжении 7 матчей. Последний раз «Арсенал» набирал три очка в этом противостоянии в мае 2017 года.

Следить за матчем «Ростов» — «Арсенал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Ростов» — «Арсенал»

Ростов — Арсенал Т

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