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Комличенко высказался о судействе в матче «Динамо» - «Химки»

14:33
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Нападающий «Динамо» Николай Комличенко прокомментировал спорный эпизод матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:0). Главный арбитр Евгений Кукуляк не назначил пенальти на 80-й минуте после падения Комличенко в ходе единоборства с защитником «Химок» Александром Филиным.

«На видео все видно. Понятное дело — забивай мы сами и вопросов не будет. Другой вопрос — зачем вообще нужен ВАР, если такие моменты судьи считают нормальными!? То они по пять минут разбирают какие-то эпизоды, то даже не смотрят ничего», — приводит слова Комличенко Eurostavka.

У «Динамо» 46 очков — команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» набрали 41 очко и поднялись на седьмое место.

Дополнительная информация:

https://eurostavka.ru/news/football/komlichenko-o-spornom-epizode-v-matche-s-himkami-na-video-vse-vidno-zachem-voobshche-nuzhen-var

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