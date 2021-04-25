Комличенко высказался о судействе в матче «Динамо» - «Химки»

Нападающий «Динамо» Николай Комличенко прокомментировал спорный эпизод матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:0). Главный арбитр Евгений Кукуляк не назначил пенальти на 80-й минуте после падения Комличенко в ходе единоборства с защитником «Химок» Александром Филиным.

«На видео все видно. Понятное дело — забивай мы сами и вопросов не будет. Другой вопрос — зачем вообще нужен ВАР, если такие моменты судьи считают нормальными!? То они по пять минут разбирают какие-то эпизоды, то даже не смотрят ничего», — приводит слова Комличенко Eurostavka.

У «Динамо» 46 очков — команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» набрали 41 очко и поднялись на седьмое место.