Комличенко высказался о судействе в матче «Динамо» - «Химки»
Нападающий «Динамо» Николай Комличенко прокомментировал спорный эпизод матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:0). Главный арбитр Евгений Кукуляк не назначил пенальти на 80-й минуте после падения Комличенко в ходе единоборства с защитником «Химок» Александром Филиным.
«На видео все видно. Понятное дело — забивай мы сами и вопросов не будет. Другой вопрос — зачем вообще нужен ВАР, если такие моменты судьи считают нормальными!? То они по пять минут разбирают какие-то эпизоды, то даже не смотрят ничего», — приводит слова Комличенко Eurostavka.
У «Динамо» 46 очков — команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» набрали 41 очко и поднялись на седьмое место.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://eurostavka.ru/news/football/komlichenko-o-spornom-epizode-v-matche-s-himkami-na-video-vse-vidno-zachem-voobshche-nuzhen-var
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