«Уфа» не смогла обыграть македонскую команду в товарищеском матче
18:57
«Уфа» сыграла вничью с македонским «Шкупи» в товарищеском матче — 0:0.
Команда из столицы Башкортостана находится на сборах в Турции. 28 января против «Шкупи» играла другая команда из Тинькофф-РПЛ — «Ахмат». Встреча также завершилась ничьей (1:1).
Товарищеские матчи
«Уфа» — «Шкупи» — 0:0
«Уфа»: Беленов, Аликин (Плиев, 81), Йокич (Сухов, 46), Никитин, Морозов, Табидзе, Иванов (Алибеков, 80), Кротов, Камилов (Голубев, 83), Мрзляк, Андрич.
3 февраля.
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