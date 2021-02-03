«Уфа» не смогла обыграть македонскую команду в товарищеском матче

«Уфа» сыграла вничью с македонским «Шкупи» в товарищеском матче — 0:0.

Команда из столицы Башкортостана находится на сборах в Турции. 28 января против «Шкупи» играла другая команда из Тинькофф-РПЛ — «Ахмат». Встреча также завершилась ничьей (1:1).

Товарищеские матчи

«Уфа» — «Шкупи» — 0:0

«Уфа»: Беленов, Аликин (Плиев, 81), Йокич (Сухов, 46), Никитин, Морозов, Табидзе, Иванов (Алибеков, 80), Кротов, Камилов (Голубев, 83), Мрзляк, Андрич.

3 февраля.