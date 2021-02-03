Тульский «Арсенал» разгромил болгарскую «Монтану»

Тульский «Арсенал» разгромил «Монтану» из Болгарии в контрольном матче со счетом 4:0. Первый мяч игрок «Монтаны» забил в свои ворота, после чего отличились Сергей Ткачев, Кирилл Панченко и Гия Григалава.

Товарищеский матч

«Арсенал» (Россия) — «Монтана» (Болгария) — 4:0 (4:0)

Голы: Игрок «Монтаны», 7 — в свои ворота (1:0). Ткачев, 23 (2:0). Панченко, 27 (3:0). Григалава, 37 (4:0).

«Арсенал»: Нигматуллин (Сидиров, 86), Григалава (Довбня, 46), Бурлак, Сокол, Бауэр, Ткачев (Костадинов, 46), Пантелеев (Ломовицкий, 46), Коновалов (Громыко, 46), Чаушич (Хлусевич, 46), Панченко (К.Кангва, 46), Э.Кангва (Луценко, 46).