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«Уфа» в товарищеском матче проиграла румынскому «Сепси»

20:30
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Румынский клуб «Сепси» в товарищеском матче победил «Уфу» (3:1).

Команды сыграли три тайма по 45 минут. Единственный мяч в составе «Уфы» забил Гамид Агаларов.

Товарищеский матч

«Уфа» (Россия) — «Сепси» (Румыния) — 1:3 (0:0)

Голы: Чунчуков, 61 (0:1). Голофка, 66 (0:2). Агаларов, 100 (1:2). 110 (1:3).

5 июля.

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Евгений Петров все материалы автора

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