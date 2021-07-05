«Уфа» в товарищеском матче проиграла румынскому «Сепси»
20:30
Румынский клуб «Сепси» в товарищеском матче победил «Уфу» (3:1).
Команды сыграли три тайма по 45 минут. Единственный мяч в составе «Уфы» забил Гамид Агаларов.
Товарищеский матч
«Уфа» (Россия) — «Сепси» (Румыния) — 1:3 (0:0)
Голы: Чунчуков, 61 (0:1). Голофка, 66 (0:2). Агаларов, 100 (1:2). 110 (1:3).
5 июля.
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