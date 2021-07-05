Маммана продолжит подготовку к сезону на сборах с «Зенитом»-2
20:23
Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана будет набирать физические кондиции и спортивную форму вместе с командой Владислава Радимова, информирует официальный сайт сине-бело-голубых.
В понедельник, 5 июля, 25-летний аргентинец присоединился к «Зениту»-2, который проводит предсезонные сборы в Железноводске.
Маммана перешел в «Зенит» в 2017 году и провел 41 матч. Вместе с сине-бело-голубыми он стал двукратным чемпионом страны. Сезон-2020/21 Маммана отыграл в «Сочи» на правах аренды.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-07-05-emanuel-mammana-prodolzhit-podgotovku-k-sezonu-na-sborakh-s-zenitom-2.htm
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю