Маммана продолжит подготовку к сезону на сборах с «Зенитом»-2

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана будет набирать физические кондиции и спортивную форму вместе с командой Владислава Радимова, информирует официальный сайт сине-бело-голубых.

В понедельник, 5 июля, 25-летний аргентинец присоединился к «Зениту»-2, который проводит предсезонные сборы в Железноводске.

Маммана перешел в «Зенит» в 2017 году и провел 41 матч. Вместе с сине-бело-голубыми он стал двукратным чемпионом страны. Сезон-2020/21 Маммана отыграл в «Сочи» на правах аренды.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.