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ЦСКА проиграл «Копенгагену» в товарищеском матче

20:56
ЦСКА проиграл «Копенгагену». Фото ПФК ЦСКА
ЦСКА проиграл «Копенгагену». Фото ПФК ЦСКА
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ЦСКА в товарищеском матче уступил «Копенгагену» (0:1). Единственный мяч забил Расмус Хейлунд.

Товарищеский матч

ЦСКА — «Копенгаген» — 0:1 (0:1)

Гол: Хейлунд, 31.

ЦСКА: Акинфеев (Тороп, 46), Щенников (Тикнизян, 46), Марио Фернандес (Карпов, 46), Дивеев (Набабкин, 46), Васин (Бийол, 60), Бохинен (Ахметов, 46), Мухин (Марадишвили, 46), Обляков (Бистрович, 60), Заболотный (Эджуке, 60), Яковлев (Кучаев, 43), Эджуке (Дзагоев, 46).

5 июля.

ЦСКА — Копенгаген

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Евгений Петров все материалы автора

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