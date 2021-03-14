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«Уфа» — «Рубин»: смотреть онлайн трансляцию матча

12:30
«Уфа» на своем поле примет «Рубин». Фото ФК «Рубин»
«Уфа» на своем поле примет «Рубин». Фото ФК «Рубин»
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В воскресенье, 14 марта, состоится матч 22-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Уфа» на своем поле примет «Рубин». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В первом круге команды казанцы обыграли соперника со счетом 3:0, до этого соперника 5 раз завершали очные встречи вничью.

Следить за матчем «Уфа» — «Рубин» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Уфа» — «Рубин»

Уфа — Рубин

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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