Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу красно-белых над «Динамо» в рамках 22-го тура Тинькофф РПЛ.

«Думаю, что результат закономерен. 75 минут «Спартак» играл лучше, потом героически два раза спас Максименко. Если в следующем году команда с такой защитой будет представлять Россию в Лиге чемпионов, то ничего хорошего нас не ждет. ЦСКА, на мой взгляд, на дистанции сможет опередить «Спартак» и закончить сезон в зоне Лиги чемпионов. Их осечки не выглядят такими серьезными. Красно-белые, в лучшем случае, будут третьими».

Также Червиченко отметил, что нападающий «Спартака» Квинси Промес смотрится все хуже и хуже.

«Промес с каждым матчем выглядит все хуже и хуже. Отдал пару неплохих передач за матч, не более. Он, видимо, не знает, какого размера ворота. Тот же Понсе, вышедший на замену, смотрелся намного полезнее. Пока что, Промес — самый слабый игрок из всей четверки нападающих команды», — добавил Червиченко «СЭ».

После победы над «Динамо» «Спартак» набрал 41 очко и вышел на второе место в турнирной таблице, обогнав ЦСКА. «Динамо» же с 36 очками расположилось на пятом месте.

(Владимир Пушкарев)