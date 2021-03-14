Червиченко — о выступлении «Спартака»: «В лучшем случае команда закончит сезон на третьем месте»
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу красно-белых над «Динамо» в рамках 22-го тура Тинькофф РПЛ.
«Думаю, что результат закономерен. 75 минут «Спартак» играл лучше, потом героически два раза спас Максименко. Если в следующем году команда с такой защитой будет представлять Россию в Лиге чемпионов, то ничего хорошего нас не ждет. ЦСКА, на мой взгляд, на дистанции сможет опередить «Спартак» и закончить сезон в зоне Лиги чемпионов. Их осечки не выглядят такими серьезными. Красно-белые, в лучшем случае, будут третьими».
Также Червиченко отметил, что нападающий «Спартака» Квинси Промес смотрится все хуже и хуже.
«Промес с каждым матчем выглядит все хуже и хуже. Отдал пару неплохих передач за матч, не более. Он, видимо, не знает, какого размера ворота. Тот же Понсе, вышедший на замену, смотрелся намного полезнее. Пока что, Промес — самый слабый игрок из всей четверки нападающих команды», — добавил Червиченко «СЭ».
После победы над «Динамо» «Спартак» набрал 41 очко и вышел на второе место в турнирной таблице, обогнав ЦСКА. «Динамо» же с 36 очками расположилось на пятом месте.
(Владимир Пушкарев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю